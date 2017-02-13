Patlayan lastiği değiştirmek isterken TIR'ın çarptığı sürücü öldü

ADANA'nın Pozantı İlçesi'nde TIR sürücüsü 38 yaşındaki Sinan Özer, aracının patlayan lastiğini deştirmek isterken başka bir TIR'ın çarpması sonucu hayatını kaybetti.



Kaza, saat 21.00 sıralarında Adana-Ankara Otoyolu Gökbez Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Adana yönüne giden Sinan Özer, yönetimindeki 50 SN 388 plakalı briket yüklü TIR'ı emniyet şeridine çekip, patlayan lastiğini değiştirmek için araçtan indi. Bu sırada arkadan gelen, sürücüsünün ismi açıklanmayan 50 FS 624 plakalı başka bir TIR, önce park halindeki TIR'a, ardından da Özer'e çarptı. Yaklaşık 50 metre uzağa savurulan Özer, olay yerinde yaşamını yitirdi.

Özer'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, TIR şoförü ise gözaltına alındı.