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Patika yolda 5 kilo esrarla yakalandılar

Doğuş Esat BERME/MARMARİS (Muğla), () - MARMARİS'e uyuşturucu getiren, ancak kontrol noktasında yakalanmamak için patika yolu kullanan 2 kişi, köylülerin fark edip haber verdiği jandarma ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde...

Patika yolda 5 kilo esrarla yakalandılar

Doğuş Esat BERME/MARMARİS (Muğla), () - MARMARİS'e uyuşturucu getiren, ancak kontrol noktasında yakalanmamak için patika yolu kullanan 2 kişi, köylülerin fark edip haber verdiği jandarma ekiplerince yakalandı. Şüphelilerin üzerlerinde ve sırt çantalarında yapılan aramada, 6 paket halinde toplam 5 kilo esrar ele geçirildi.
Diyarbakır'dan aldıkları uyuşturucu maddeyi, Marmaris'e ulaştırmak isteyen E.T. (36) ile E.Y. (20), bugün geldikleri ilçede, jandarma kontrol noktasına varmadan araçtan inerek, patika yola girdi. Patika yolda yürüyen iki kişiyi gören köylüler, şüphelenip jandarmaya haber verdi. Çetibeli Mahallesi'nde patika yolun bağlandığı noktada önlem alan jandarma ekipleri, iki şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Üzerlerinde ve sırt çantalarında yapılan aramada, 6 paket halinde toplam 5 kilo esrar ele geçirildi. İki şüpheli, jandarmadaki sorgularının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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