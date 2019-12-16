Son Dakika
PATENLİ ÇOCUKLARIN TEHLİKELİ YOLCULUĞU KAMERADA
Haber- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul Dha Bostancı sahil yolunda otobüsün arkasına tutunan 3 patenli çocuğun yürekleri ağıza getiren tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı. Bostancı sahil yolunda akşam saatlerinde bir otobüsün arkasına...
GÜVENLİK 15.12.2019, 23:20
Haber- Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul Dha
Bostancı sahil yolunda otobüsün arkasına tutunan 3 patenli çocuğun yürekleri ağıza getiren tehlikeli yolculuğu kameraya yansıdı.
Bostancı sahil yolunda akşam saatlerinde bir otobüsün arkasına tutunan 3 patenli çocuğun tehlikeli yolculukları, yürekleri ağıza getirdi. Trafikte bulunan araç sürücüleri tarafından görüntülendiklerini fark eden çocuklar, kameraya el sallamayı ihmal etmedi. Bir süre otobüsün arkasında ilerleyen patenli çocuklar daha sonra gözden kayboldu.
Görüntü Dökümü:
------
-Patenli çocukların otobüse tutunarak ilerlemesi
-patenli çocukların kameraya el sallaması
8°
açık
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 16 Aralık 2019
|İmsak
|06:43
|Güneş
|08:15
|Öğle
|13:04
|İkindi
|15:23
|Akşam
|17:44
|Yatsı
|19:10
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|15
|33
|2. Beşiktaş
|15
|27
|3. Trabzonspor
|14
|26
|4. Başakşehir
|14
|26
|5. Fenerbahçe
|15
|25
|6. Galatasaray
|15
|24
|7. Malatyaspor
|15
|23
|8. Alanyaspor
|15
|23
|9. Göztepe
|15
|20
|10. Gaziantep FK
|15
|20
|11. Denizlispor
|14
|18
|12. Gençlerbirliği
|15
|17
|13. Çaykur Rizespor
|15
|17
|14. Kasımpaşa
|15
|15
|15. Konyaspor
|14
|14
|16. Antalyaspor
|15
|13
|17. Kayserispor
|15
|10
|18. Ankaragücü
|15
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|15
|33
|2. Erzurum BB
|15
|27
|3. Akhisar Bld.Spor
|15
|26
|4. Ümraniye
|15
|25
|5. Menemen Belediyespor
|15
|25
|6. Bursaspor
|15
|24
|7. Fatih Karagümrük
|15
|23
|8. Keçiörengücü
|15
|22
|9. Balıkesirspor
|15
|20
|10. Altay
|15
|20
|11. Giresunspor
|15
|19
|12. İstanbulspor
|15
|18
|13. Adana Demirspor
|15
|18
|14. Altınordu
|15
|14
|15. Osmanlıspor
|15
|11
|16. Boluspor
|15
|11
|17. Adanaspor
|15
|9
|18. Eskişehirspor
|15
|5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|17
|49
|2. Leicester City
|17
|39
|3. Man City
|17
|35
|4. Chelsea
|17
|29
|5. Tottenham
|17
|26
|6. M. United
|17
|25
|7. Sheffield United
|17
|25
|8. Wolverhampton
|17
|24
|9. Arsenal
|17
|22
|10. Crystal Palace
|16
|22
|11. Newcastle
|17
|22
|12. Burnley
|17
|21
|13. Brighton
|16
|19
|14. Bournemouth
|17
|19
|15. West Ham
|17
|19
|16. Everton
|17
|18
|17. Aston Villa
|17
|15
|18. Southampton
|17
|15
|19. Norwich City
|17
|12
|20. Watford
|17
|9
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|16
|35
|2. Real Madrid
|15
|34
|3. Sevilla
|17
|31
|4. Getafe
|17
|30
|5. Atletico Madrid
|17
|29
|6. Real Sociedad
|17
|28
|7. Athletic Bilbao
|17
|27
|8. Valencia
|16
|26
|9. Granada
|17
|24
|10. Osasuna
|17
|23
|11. Levante
|17
|23
|12. Real Betis
|17
|23
|13. Villarreal
|17
|22
|14. Deportivo Alaves
|17
|19
|15. Real Valladolid
|17
|19
|16. Eibar
|17
|16
|17. Mallorca
|17
|15
|18. Celta de Vigo
|17
|14
|19. Leganés
|17
|10
|20. Espanyol
|17
|10