Patenli çocukların tehlikeli yolculuğu görenleri korkuttu

İZMİR'de, hareket halindeki şehir içi yolcu otobüsünün arkasına tutunan patenli 4 çocuğun tehlikeli yolculuğu görenlerin yüreklerini ağzına getirdi.Olay, bugün gündüz saatlerinde meydana geldi. Kimliği belirsiz patenli 4 çocuk, İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne ait yolcu otobüsünün duraktan yolcu aldığı sırada arkasına takıldı. Patenci çocukları fark etmeyen otobüs şoförü hareket etti. Yaklaşık 30 kilometre hızla ilerleyen otobüsün arkasına takılan patenci çocuklar otobüsle birlikte bir sonraki durağa ilerledi. Kaskları ve koruyucu kıyafetlerinin bulunmadığı görülen çocuklar görenlerin yüreklerini ağzına getirdi. Çevredeki bir vatandaş ise bu anları cep telefonu kamerası ile görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntü tepkilere neden oldu.

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