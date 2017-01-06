Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir saldırısıyla ilgili açıklama
İzmir'de adliyesine saldırı: 2 terörist ölü ele geçti 2 ŞEHİT
Kahraman polis Fethi Sekin felaketi...
İzmir'de adliyeye PKK saldırısı: 2 şehit, 2 terörist ölü ele geçti
İzmir saldırısı Sosyal medyada patladı
Reina saldırganı Uygur uyruklu mu?
İşte, Reina saldırganını uyruğu...

Pastanede yangın: 1 ölü, 5 yaralı - Ek fotoğraf

Pastanede yangın: 1 ölü, 5 yaralı - Ek fotoğraf

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55