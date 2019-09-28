Partide uyuşturucu kullananlara operasyon: 3 tutuklama

Burhan CEYHAN/AYDIN, ()- AYDIN'ın Efeler ilçesinde, evde parti yaptıkları sırada uyuşturucu kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 1'i kadın 7 kişiden 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, perşembe günü saat 23.00 sıralarında Kurtuluş Mahallesi'ndeki evde parti yapan bir grubun uyuşturucu kullandığı ihbarı üzerine harekete geçti. Eve operasyon düzenleyen ekipler, aralarında ceza infaz koruma memurunun da bulunduğu 1'i kadın 7 kişiyi gözaltına aldı. Evde ve şüphelilerin üstünde yapılan aramalarda 75 gram metamfetamin, 300 gram kubar esrar, hassas terazi ile 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrası dün akşam adliyeye sevk edilen şüphelilerden infaz koruma memuru M.K. (30), F.Y. (29), kadın zanlı S.A. (39) çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Ş.B. (20), A.E. (21), M.G. (25) ve Ö.O. (26) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.