Parmak izi bırakmamak için sinekliği bile çalan şüpheli, tutuklandı

SAMSUN'da girdiği evden 2 bin lira ile 1 cep telefonu ve parmak izi bırakmamak için de sinekliği bile çalan Hakan K. (23), tutuklandı.

Olay, İlkadım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Hakan K., gece açık mutfak penceresinden girdiği evde, ailenin uyuduğu sırada 2 bin lira para ve 1 cep telefonu çaldı. Evde parmak izi bırakmak istemeyen şüpheli, ayrılırken, girdiği mutfak penceresindeki sinekliği de çalarak götürdü. İhbar üzerine çalışma başlatan Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Bürosu ekipleri, 10 güvenlik kamerasını inceleyerek şüphelinin Hakan K. olduğu tespit etti.

İlyasköy Mahallesi'nde yakalanıp gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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