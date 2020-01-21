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Parmağına sıkışan yüzüğü itfaiye çıkardı
GÜVENLİK 21.01.2020, 16:25
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Sinan KABATEPE/EREĞLİ (Zonguldak), ()- ZONGULDAK’ta, Nurullah Recep Demirezen’in parmağına sıkışan yüzük, itfaiye ekibince kesilerek çıkarıldı.
Ereğli’de yaşayan Nurullah Recep Demirezen, parmağına sıkışan yüzüğün çıkarılması için özel bir hastaneye gitti. Görevililerin durumu bildirmesi üzerine hastaneye gelen itfaiye ekibi, Demirezen’in parmağına sıkışan yüzüğü yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından keserek çıkardı. Demirezen yapılan çalışmanın ardından itfaiye ve sağlık görevlilerine teşekkür ederek hastaneden ayrıldı.
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