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Parktaki kedi evini, içinde kedi varken yaktılar (2)

'YASANIN ÇIKMASI İÇİN KAÇ HAYVAN DAHA ÖLMELİ?' İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki parkta bulunan kedi evinin içinde kedi varken kimliği belirsiz kişilerce yakılmasına, mahalle sakinleri de tepki gösterdi. Olayı yaşadığı apartmandan gördüğünü...

Parktaki kedi evini, içinde kedi varken yaktılar (2)

'YASANIN ÇIKMASI İÇİN KAÇ HAYVAN DAHA ÖLMELİ?'
İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki parkta bulunan kedi evinin içinde kedi varken kimliği belirsiz kişilerce yakılmasına, mahalle sakinleri de tepki gösterdi. Olayı yaşadığı apartmandan gördüğünü söyleyen Sevda Zerel, "Pazar gecesi saat 03.00 sıralarında balkona çıktığımda iki kişinin kedi evini yaktığını gördüm. Sabah parka inince de kediyi yanmış halde buldum. Bu kediye ben sürekli mama veriyordum. Bu kedi hamileydi. Yavrularıyla birlikte yaktılar. Canımız yandı. Bunları yapan insan olamaz. Cayır cayır yakmışlar. Biz artık hayvanları koruyan yasanın çıkmasını istiyoruz. Yasanın çıkması için daha kaç hayvanın daha ölmesi gerekiyor. Biz yene belediye başkanımızdan parklara kamera takmasını istiyoruz. Burası çocuk parkı. Bugün kediye yapan yarın çocuklarımıza yapar" dedi.
İsmini vermek istemeyen ve yanan kediyi sabah parkta bulan bir kişi ise "Sabah buradan geçerken yanan kediyi gördüm. Ben polise giderek şikayetçi oldum. Polise ihbar yapılmamış. İnsanların duyarlı olmasını istiyoruz. Bazı gören vatandaşlar korktukları için ifade vermemiş. İllaki çocuklarına biri zarar verince mi konuşacaklar. Artık bu yasanın meclisten çıkmasını istiyoruz" dedi.

Mehmet CANDAN/İZMİR, ()

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