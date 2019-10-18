Son Dakika
Parktaki hırsızlık güvenlik kamerasında
ZONGULDAK’ta bir öğretmenin parkta otururken düşürdüğü cüzdanının, bir kadın tarafından alınması güvenlik kamerasına yansıdı. Cüzdanı düşüren öğretmen Orhan Akdaş (61), polise şikayetçi oldu. İsmet Paşa Parkı’na 13 Ekim...
GÜVENLİK 18.10.2019, 12:16
ZONGULDAK’ta bir öğretmenin parkta otururken düşürdüğü cüzdanının, bir kadın tarafından alınması güvenlik kamerasına yansıdı. Cüzdanı düşüren öğretmen Orhan Akdaş (61), polise şikayetçi oldu.
İsmet Paşa Parkı’na 13 Ekim günü arkadaşıyla gelip, bir banka oturan öğretmen Orhan Akdaş’ın arka cebindeki cüzdan düştü. Parka bulunan biri kadın 3 kişi de Akdaş’ın düşen cüzdanı gördü.
Öğretmen durumdan habersiz parktan ayrılırken, 2 erkek çevreyi gözetledi, genç kadın da yerdeki cüzdanı alıp, uzaklaştı. Şüpheliler, park dışında buluşup, kaçtı.
Bir süre sonra cüzdanının olmadığını fark eden Orhan Akdaş, parka döndü. Ancak aramalarına rağmen cüzdanını bulamadı. Polise şikayetçi olan Akdaş, çevredeki güvenlik kameralarına ait görüntüleri polise teslim etti. Cüzdanında kimlikleri ile kredi kartlarının bulunduğunu belirten Orhan Akdaş, "Cüzdanı düşürmüşüm bir süre sonra fark ettim. Geri geldiğimde yoktu. Aradık ama bulamadık. Daha sonra çevredeki kameralardan üç kişinin cüzdanı aldığını fark ettik. Görüntülerle polise başvurdum. Yakalanmalarını istiyorum" dedi. Polisin, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışması sürüyor.
İsmet Paşa Parkı’na 13 Ekim günü arkadaşıyla gelip, bir banka oturan öğretmen Orhan Akdaş’ın arka cebindeki cüzdan düştü. Parka bulunan biri kadın 3 kişi de Akdaş’ın düşen cüzdanı gördü.
Öğretmen durumdan habersiz parktan ayrılırken, 2 erkek çevreyi gözetledi, genç kadın da yerdeki cüzdanı alıp, uzaklaştı. Şüpheliler, park dışında buluşup, kaçtı.
Bir süre sonra cüzdanının olmadığını fark eden Orhan Akdaş, parka döndü. Ancak aramalarına rağmen cüzdanını bulamadı. Polise şikayetçi olan Akdaş, çevredeki güvenlik kameralarına ait görüntüleri polise teslim etti. Cüzdanında kimlikleri ile kredi kartlarının bulunduğunu belirten Orhan Akdaş, "Cüzdanı düşürmüşüm bir süre sonra fark ettim. Geri geldiğimde yoktu. Aradık ama bulamadık. Daha sonra çevredeki kameralardan üç kişinin cüzdanı aldığını fark ettik. Görüntülerle polise başvurdum. Yakalanmalarını istiyorum" dedi. Polisin, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışması sürüyor.
21°
sisli
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 18 Ekim 2019
|İmsak
|05:48
|Güneş
|07:12
|Öğle
|12:54
|İkindi
|15:55
|Akşam
|18:26
|Yatsı
|19:46
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2