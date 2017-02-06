Parktaki çocuğun öldürülmesi davasında sanığın tutuklanma talebi reddedildi

Bahri KARATAŞ / İZMİR, () - İZMİR'in Karabağlar İlçesi'nde 5 yıl önce, parkta oynayan 6 yaşındaki Umut Ceylan'ı öldürdüğü iddiasıyla ömür boyu hapis cezasına çarptırılan ve Yargıtay tarafından kararın bozulmasıyla tahliye edilen 35 yaşındaki Can Kayı'nın yargılanmasına devam edildi. Ceylan ailesinin ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın avukatlarının sanığın tutuklanması talebini reddeden mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

27 Ağustos 2012 tarihinde parkta oynarken, rastgele açılan ateş sonucu beline kurşun isabet etmesiyle ağır yaralanan Umut Ceylan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Yapılan balistik incelemede çocuğun ölümüne neden olan kurşunun, olayın ardından başka bir suç kapsamında tutuklanan 'Uyuşturucu kullanma, yaralama, hırsızlık' gibi çeşitli suçlardan kaydı bulunan Can Kayı'da ele geçirilen silahtan atıldığı belirlendi. Sanık Can Kayı, yargılama sürecinde bu suçtan tahliye edildi, 'Adam öldürmüye teşebbüs ve ruhsatsız silah bulundurmak' suçlarından yargılandığı başka bir davadan 7.5 yıl hapis cezasına çarptırılması nedeniyle cezaevinden çıkamadı.

ÖMÜR BOYU HAPSE MAHKUM EDİLDİ

İzmir'deki 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 4 yıl önce yapılan son duruşmada, Hüseyin Yaşar Özyavuz başkanlığındaki mahkeme heyeti, 'Çocuğu ya da beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiyi öldürmek' suçlamasıyla sanık Can Kayı'yı ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına mahkum etti. Ardından ceza, olası kasıt sebebiyle ömür boyu hapse indirildi. Daha önce Umut'un ölümüyle ilgili yargılandığı davada tahliye edilen sanık Can Kayı'nın tutuklanmasına, silah bulundurması ve sabıkalı olması sebebiyle cezada indirim uygulanmamasına da karar verildi.

YARGITAY BOZDU

Gerekçeli kararın çıkmasının ardından, karar duruşmasındaki mütalaasında sanığın beraatini talep eden Cumhuriyet Savcısı Fatih Genç ile sanığın avukatı Ersin Gülsoy ve Seyit Ahmet Akyüz, temyiz için Yargıtay'a başvurdu. Yargıtay 1'inci Ceza Dairesi kararı bozdu. Ancak Kayı, başka suçtan hükümlü olduğu için cezaevinden çıkamadı. Kayı, Aydın E Tipi Cezaevi'nde cezasını tamamlayıp geçtiğimiz günlerde tahliye oldu.

'SİLAHI ÇOCUĞUN ÖLÜMÜNDEN 1 AY SONRA ALDIM'

Yargıtay'ın bozma kararı ardından Can Kayı, İzmir 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Mahkeme Başkanı Hakim Hüseyin Yaşar Özyavuz, Yargıtay'ın bozma gerekçesini sanığa okudu. Sanık Can Kayı, bozma ilamına uyulmasını istedi. Önceki savunmalarını tekrar ettiğini söyleyen Kayı şöyle konuştu:

"Ben silahı Bülent Beşikçi'den, çocuğun ölümünden 1 ay sonra satın aldığımı söylemiştim. Bülent Beşikçi silahı kargo ile Rize Ardaşen'den gönderdi. Ancak bu kişiler ısrarla silah göndermediklerini, bal gönderdiklerini iddia ettiler. Dolayısıyla ben suçlamaları kabul etmiyorum. Çocuğun ölümüne neden olan silahı ben kullanmadım. Yaralama olayı nedeniyle yakalandığımda ve teslim olduğumda bu silahtan çıkan kurşunla çocuğun ölmüş olduğunu daha sonra öğrendim. Beraatimi istiyorum."

Sanık avukatı ve Cumhuriyet savcısı da bozma kararına uyulmasını istedi.

Ceylan ailesinin avukatı ve Aile Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatı ise, sanığın kaçma ihtimali bulunduğunu öne sürerek tekrar tutuklanmasını talep etti.

CEP TELEFONU KAYITLARI İSTENECEK

Mahkeme heyeti talepleri aldıktan sonra duruşmaya kısa bir ara verdi. Heyet bozma ilamına uyulmasına, sanığın olay tarihinde kullandığı cep telefonunun 27 Ağustos ve 28 Ağustos 2012 tarihleri arasındaki tüm görüşme ve mesaj detaylarının sinyal bilgileri ve baz istasyonları ile birlikte ayrıntılı olarak mahkemeye gönderilmesi konusunda yazı yazılmasına karar verdi. Sanık Yargıtay tarafından dosyadaki delil duruman göre tahliye edildiğinden, tutuklanması talepleri ise reddedildi. Duruşma 20 Nisan'a ertelendi.



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