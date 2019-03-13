Parktaki cinayetin sanıklarına müebbet hapis

KAYSERİ'de, parkta alkol alıp oto kiralama işiyle uğraşan Ahmet Alper Bozdemir'i (22), tabancayla vurarak öldürdükleri iddiasıyla tutuklanan Zekeriya Gülsoy (36) ve Ahmet Şimşek (37), müebbet hapis cezasına çarptırıldı.Merkez Kocasinan ilçesinde geçen yıl Temmuz ayında parkta alkol alan Zekeriya Gülsoy ve Ahmet Şimşek ile burada bulunan Ahmet Alper Bozdemir ve arkadaşı Saaddetin Koç (34) arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Zekeriya Gülsoy, üzerinde taşıdığı tabanca ile Ahmet Alper Bozdemir'e ateş açtı. Ağır yaralanan Bozdemir, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olaydan sonra Zekeriya Gülsoy ve Ahmet Şimşek yakalanarak tutuklandı, haklarında dava açıldı.Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, Zekeriya Gülsoy ve Ahmet Şimşek, avukatları ve Ahmet Alper Bozdemir'in anne ve babası katıldı. Mahkeme heyeti yaptığı yargılama sonucu, Zekeriya Gülsoy ve Ahmet Şimşek'i 'Kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme ayrıca, Gülsoy'a yaralamadan 9 ay, Şimşek'e ise hakaretten 4 ay 20 gün hapis cezası verdi.Ölen gencin annesi Müjde Bozdemir, karar sonrası sanıklara, ''İnşallah hapiste çürürsünüz. Benim oğluma yaptığınızı yaşamadan ölmeyin'' diye seslendi.

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