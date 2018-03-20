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Parktaki cinayete 3 tutuklama

AYDIN'ın Efeler ilçesindeki bir parkta Olcay Dağ'ın (34) bıçaklanarak öldürüldüğü, 2 kişinin de ağır yaralandığı kavgayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 1 kişi ise serbest...

Parktaki cinayete 3 tutuklama
AYDIN'ın Efeler ilçesindeki bir parkta Olcay Dağ'ın (34) bıçaklanarak öldürüldüğü, 2 kişinin de ağır yaralandığı kavgayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklandı, 1 kişi ise serbest kaldı.
Olay, geçen pazar günü saat 01.00 sıralarında, Kemer Mahallesi Şehit Kurtuluş Bozyiğit Parkı'nda meydana geldi. Parkta iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada, Olcay Dağ, Mehmet Dağ ve Ali Rıza Dağ bıçak darbeleriyle ağır yaralandı. İlk müdahalenin ardından ambulanslarla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Olcay Dağ, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Yaralılardan Ali Rıza Dağ'ın yoğun bakım ünitesinde tedavisine devam edilirken, Mehmet Dağ'ın ise taburcu olduğu öğrenildi.
Olayın şüphelileri olarak aranan A.A. (25), A.A. (23), M.A. (49) ve H.K. (35) kısa sürede polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki sorgularının ardından 4 şüpheli, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.A. serbest kalırken, A.A., H.K. ve A.A. tutuklandı.

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