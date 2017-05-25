Parkta uyuşturucu hapla yakalandılar

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, () - SAMSUN'da parkta 42 ecstasy hapla polise yakalanan 34 yaşındaki Niyazi G. ile 32 yaşındaki Gürkan S. gözaltına alındı.

Olay dün İlkadım İlçesi Bahçelievler Mahallesi'nde meydana geldi. Uygulama yapan narkotim ekipleri iddiaya göre Uğur Mumcu Parkı'nda oturan Gürkan S. ile Niyazi G.'nin durumundan şüphelenip üst araması yaptı. Yapılan aramada Gürkan S.'nin üzerinden 42 ecstasy hap, diğer şüpheliden de uyuşturucu satışından elde edildiği düşünülen 500 lira para çıktı. Gözaltına alınan iki şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.



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