Parkta silahlı kavga: 4 yaralı

Yusuf ÇINAR/ÇORUM, () - ÇORUM’da parkta çıkan tüfekli kavgada 1'i kadın 4 kişi yaralandı.

Olay, dün gece Ulukavak Mahallesi Atalay 3'üncü Sokak üzerinde meydana geldi. Aralarında husumet olan Hamdi E. ile Zafer Y., parkta tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Zafer Y., tüfekle rastgele ateş açtı. Saçmaların isabet ettiği Hamdi E. ile parkta bulunan S.K., M.U. ve A.Z.K., vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Yaralılar, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, olaydan sonra kaçan Zafer Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.



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