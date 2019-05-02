Parkta oynarken kaybolan 2 çocuk aranıyor (2)

TÜM İLÇE SEFERBER

Rize'nin Fındıklı ilçesinde dün akşam saatlerinde parkta oynadıkları sırada kaybolan Selim Yağız Özkan (4) ile Barış Yıldırım (5) için başlatılan arama çalışmaları sürüyor. İlçede polis, Jandarma Arama Kurtarma (JAK), AFAD, AKUT ekiplerinin yanı sıra belediye hoparlörlerinden yapılan çağrı ve cep telefonlarına gönderilen SMS ile binlerce kişi arama çalışmalarına destek veriyor. Belediye hoparlörlerinden yapılan çağrı ile vatandaşların çocuklar bulununcaya kadar arama çalışmalarına devam edilmesi istendi. Vatandaşlar ellerinde el fenerleri ile cadde ve sokaklar ile dere yatakları ve binaların çevrelerinde arama yapıyor.

Bu arada Rize Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Sualtı Dalgıç balıkadam ekipleri de dere yataklarında arama çalışması başlattı.

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