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Parkta kıskançlık yüzünden tartıştığı 3 aylık eşini öldürdü

Hüseyin TÜCCAR/BURSA, () - BURSA’nın Gürsu İlçesi'nde 19 yaşındaki Mehmet Adıyaman, kıskançlık yüzünden parkta tartıştığı üç aylık eşi 18 yaşındaki Deniz Adıyaman’ı bıçaklayarak öldürdü.  Gürsu...

Parkta kıskançlık yüzünden tartıştığı 3 aylık eşini öldürdü

Hüseyin TÜCCAR/BURSA, () - BURSA’nın Gürsu İlçesi'nde 19 yaşındaki Mehmet Adıyaman, kıskançlık yüzünden parkta tartıştığı üç aylık eşi 18 yaşındaki Deniz Adıyaman’ı bıçaklayarak öldürdü. 
Gürsu İlçesi’nde bugün saat 17.00 sıralarında Mehmet Adıyaman, üç ay önce evlendiği eşi Deniz Adıyaman ile birlikte parka gitti. Burada, çift arasında kıskançlık nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma sırasında Mehmet Adıyaman, yanında taşıdığı bıçağı çekip eşi Deniz'i göğsünden bıçaklayarak kaçtı. Ağır yaralanan Deniz Adıyaman, çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Adıyaman, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Olayın ardından kaçan Mehmet Adıyaman, Bursa Emniyet Müdürlüğü’ne giderek teslim oldu.

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