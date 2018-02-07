Parkta intihar etti

Uğur AYDIN-Dinçer AKBİR/İZMİT(Kocaeli), () - İZMİT'te, 18 yaşındaki Kadir S., parkta başına dayadığı tüfeği ateşleyerek intihar etti.

Olay saat 15.00 sıralarında, İzmit Seka Park içerisindeki Uçurtma Tepesi'nde meydana geldi. Kadir S., yanında getirdiği tüfeği başına dayayarak ateşledi. Parkta bulunanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekibi, yaptığı kontrolde Kadir S.'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kadir S.'nin cenazesi otopsi için morga kaldırıldı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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