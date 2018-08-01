Parkta eşinin yanından ayrıldı, 9 gündür haber alınamıyor

Burhan CEYHAN/DENİZLİ, ()- DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde 9 gün önce parkta eşi Gülay'ın yanından ayrılan Yaşar Ceyhan'dan (43) bir daha haber alınamadı. Gülay Ceyhan, eşinin hayatından endişe ettiğini belirterek, görenlerin polise bildirmesini istedi.

Denizli Adliyesi önündeki bir parkta evli ve 2 çocuk annesi Gülay Ceyhan (43) ile eşi Yaşar Ceylan, 23 Temmuz günü saat 14.00'te bir süre vakit geçirdi. Çift, parkta oturduktan sonra buradan kalktı. Geçimini seyyar satıcılık yaparak sağlayan Yaşar Ceylan, daha sonra işinin olduğunu söyleyerek eşinden ayrıldı. O günden sonra da Yaşan Ceyhan'dan haber alınamadı. Gülay Ceyhan, eşi için polise kayıp ihbarında bulundu. Ancak geçen zamana rağmen Yaşar Ceylan'a ulaşılamadı.

Eşinin hayatından endişe duyduğunu söyleyen Gülay Ceyhan, "Eşimle parkta bir süre sohbet ettikten sonra kendisi, adliye önünde 'işim var' diyerek, kalktı. O saatten sonra telefonları cevap vermedi. Bir türlü ulaşamadık. Kendisinden haber alamadık. Eşimin hayatından endişe duyuyoruz" dedi.

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