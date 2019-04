Park tuvaletlerinden musluk çalan şüpheli tutuklandı

Uğur AYDIN/TRABZON, ()- TRABZON’da park tuvaletlerinden 10 musluğu çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan E.T., tutuklandı.

Zağnos Vadisi Parkı ve Trabzon Botanik Park’ında piyasa değeri yaklaşık 2 bin lira olduğu belirtilen 10 musluk 20 Nisan günü çalındı. Parklarda görevli personelin ihbarı üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelinin E.T. olduğunu tespit etti. Düzenlenen operasyonla E.T. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.T., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.