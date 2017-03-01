Park kavgasındaki cinayetle ilgili 1 kişi tutuklandı

Hasan DÖNMEZ/KONYA, () - KONYA'da otomobil park etme yüzünden iki grup arasında çıkan, 1 kişinin öldüğü, 1'i polis 4 kişinin yaralandığı kavgayla ilgili 1 kişi tutuklandı, 1 kişi de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Olay, geçen 27 Şubat Pazartesi günü saat 18.00 sıralarında merkez Karatay İlçesi Ali Ulvi Kurucu Mahallesi'nde meydana geldi. 45 yaşındaki Musa Çelik, otomobiliyle ilkokuldan çıkacak oğlunu almak için gittiği okulun bulunduğu sokağa otomobilini park etti. İddiaya göre, Hüseyin Gülağacı da, Çelik'e, evinin önüne aracı park etmemesini söyledi. İkili arasında tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Çelik, okuldan çıkan oğlunu alıp, birkaç sokak uzaklıktaki evine gitti. Bu sırada Gülağacı da, arkadaşı 34 yaşındaki Ayhan Yılmaz yanına alıp, Çelik'in peşinden gitti. Evine gelen Çelik, otomobilden indiği sırada iddiaya göre Gülağacı ve Yılmaz'ın saldırısına uğradı.

Durumu fark eden Çelik'in erkek kardeşi Kısmet ve ablası Fatma Çelik, kardeşini saldırganların elinden kurtarmak için müdahale etti. Bunun üzerine 2 grup arasında taşlı ve sopalı kavga meydana geldi. Kavga sırasında Musa Çelik, Gülağacı’nı vücudunun çeşitli yerlerinden, Yılmaz'ı da karnından bıçakladı. Kavganın büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İki grubu ayırmak isteyen 1 polis memuru arbede sırasında başına isabet eden taş sonucu yaralandı. Musa Çelik, karşı grubun yakınlarının saldırmak istemesi üzerine sokaktaki bir markete sığındı. Gülağacı’nın yakınları orada da Çelik'e saldırdı. Bu kez Çelik'in diğer yakınları da kavgaya karıştı. Kavganın giderek büyümesi üzerine olay yerine çevik kuvvet ekipleri sevk edildi. Polis, iki grubun yakınlarını güçlükle müdahale etti.

Kavgada bıçakla yaralanan Hüseyin Gülağacı ve Ayhan Yılmaz ile taş ve sopalarla yaralanan Musa Çelik, kardeşi Kısmet Çelik ve 1 polis memuru ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan Gülağacı, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahale rağmen yaşamını yitirdi. Tedavileri ardından gözaltına alınan Musa Çelik, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, kardeşi Kısmet Çelik de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.



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