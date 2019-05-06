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Park halindeki otomobilin camını kırıp, 15 bin lirayı çaldılar

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, () - KIRIKKALE'de, park halindeki otomobilin camını kırıp, içinde 15 bin lira bulunan çantayı çalan kimliği belirsiz 3 kişi, başka otomobille kaçtı. Şüphelilerin yoğun trafikte minibüse çarparak, yolu açıp,...

Park halindeki otomobilin camını kırıp, 15 bin lirayı çaldılar

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, () - KIRIKKALE'de, park halindeki otomobilin camını kırıp, içinde 15 bin lira bulunan çantayı çalan kimliği belirsiz 3 kişi, başka otomobille kaçtı. Şüphelilerin yoğun trafikte minibüse çarparak, yolu açıp, kaçtığı anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Olay, öğle saatlerinde, Ovacık Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde meydana geldi. Düğün salonu işletmeciliği yapan İsmail Ö., banka şubesinden kredi olarak çektiği 15 bin lirayı çanta içinde otomobilinin ön koltuğuna bıraktı. İsmail Ö., aracını cadde üzerinde park edip, işlerini halletmek için ayrıldı. Bu sırada 3 kişi, otomobilin ön camını kırıp, koltuktaki içinde 15 bin lira bulanan çantayı aldıktan sonra kendi otomobilleriyle kaçmaya başladı. Şüphelilerin caddede yoğun trafikte ilerlediği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Trafik bir ara durunca aracın arka koltuğunda oturan şüphelilerden biri, indikten sonra koşarak uzaklaştı. Diğer 2 kişinin ise önde duran minibüse araçla çarpıp, yolu açarak, gözden kayboldu.
İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, İsmail Ö.'nün otomobilinde parmak izi araması yaptı. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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