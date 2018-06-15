Park halindeki otomobile arkadan çarptı: 7 yaralı

Ahmet ÜN/DİYARBAKIR, ()- DİYARBAKIR'da otomobilin, yol kenarında park halindeki bir başka otomobile çarptığı kazada, 7 kişi yaralandı.

Kaza, bugün saat 13.30 sıralarında Silvan yolu üzerindeki Dicle Üniversitesi yakınlarında meydana geldi. Henüz sürücüsü belirlenemeyen 52 EP 890 plakalı otomobil, park halindeki 34 RP 2457 plakalı başka bir otomobile arkadan çarptı. Kazada, çarpan araçta, aralarında çocukların da bulunduğu 7 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla, kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

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