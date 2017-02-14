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Park halindeki otomobil kül oldu

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA'da 60 yaşındaki Mehmet Ünlü'ye ait otomobil, park alanında elektrik aksamındaki arıza nedeniyle çıkan yangında tamamen yandı. Kepez İlçesi Teomanpaşa Mahallesi 2205 Sokak'ta park halindeki 07 AEN 82...

Park halindeki otomobil kül oldu

Alparslan ÇINAR/ANTALYA, () - ANTALYA'da 60 yaşındaki Mehmet Ünlü'ye ait otomobil, park alanında elektrik aksamındaki arıza nedeniyle çıkan yangında tamamen yandı.
Kepez İlçesi Teomanpaşa Mahallesi 2205 Sokak'ta park halindeki 07 AEN 82 plakalı otomobilden saat 21.00 sıralarında duman yükseldiğini görenler, durumu araç sahibi Mehmet Ünlü'ye bildirdi. Kontrol için gelen Ünlü, sürücü kapısını açtığında araç bir anda alev topuna döndü. Otomobilin LPG'li olması paniğe neden olurken bir de küçük çaplı patlama meydana geldi. Araçlardan alınan yangın tüpleriyle müdahale edilmesine rağmen alevler söndürülemedi.
İTFAİYE MÜDAHALE ETTİ
Haber verilmesi üzerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. İtfaiyenin çabalarına rağmen tamamen yanan otomobilden geriye demir iskeleti kaldı. İtfaiyenin çalışması ve olay yerindeki panik, çevredekilerce cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. İtfaiye ve polisin incelemesinde, yangının elektrik aksamındaki arızadan çıktığı belirlendi.
Otomobilin yanmasına üzülen Mehmet Ünlü, "Nasıl olduğunu anlamadım" dedi. Otomobilden duman yükseldiğini görünce sahibine haber veren 17 yaşındaki Furkan Boz ise, "Otomobilde ilk başta sigara içildiğini sandım. Dumanı görünce sahibine haber verdim. Mehmet Ünlü kapıları açınca bir anda alev aldı" dedi. Görgü tanıklarından aynı yaştaki Burak Balaban da yangın sırasında küçük çaplı bir patlama meydana geldiğini anlattı.

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