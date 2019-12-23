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Park halindeki okul servis minibüsü alev aldı
MANİSA'nın Kula ilçesinde park halindeki okul servis minibüsünde yangın çıktı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, minibüste büyük hasar meydana geldi. Bey Mahallesi, 18 Sokak'ta, Kazım Gürsoy'un sahibi olduğu 45 J 7656...
GÜVENLİK 23.12.2019, 10:57
MANİSA'nın Kula ilçesinde park halindeki okul servis minibüsünde yangın çıktı. Alevler itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, minibüste büyük hasar meydana geldi.
Bey Mahallesi, 18 Sokak'ta, Kazım Gürsoy'un sahibi olduğu 45 J 7656 plakalı okul servis minibüsünde saat 09.30 sıralarında, park halindeyken yangın çıktı. Minibüsün motor kısımında elektrik aksamından çıktığı sanılan yangında, alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, su sıkarak alevlere müdahale etti. Yarım saatlik çaba sonucunda alevler söndürülürken, minibüste büyük hasar meydana geldi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
Bey Mahallesi, 18 Sokak'ta, Kazım Gürsoy'un sahibi olduğu 45 J 7656 plakalı okul servis minibüsünde saat 09.30 sıralarında, park halindeyken yangın çıktı. Minibüsün motor kısımında elektrik aksamından çıktığı sanılan yangında, alevler kısa sürede büyüdü. Çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayıp, ihbarda bulundu. Olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, su sıkarak alevlere müdahale etti. Yarım saatlik çaba sonucunda alevler söndürülürken, minibüste büyük hasar meydana geldi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
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