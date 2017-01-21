Park halindeki kamyonlara çarpan sürücü hastaneye götürülmüş

Gökhan KESKİNCİ/ ADANA, ()-ADANA'da kontrolden çıkıp park halindeki 2 kamyonete çarpan otomobilin sürücüsü Murat Ş.'nin vatandaşlar tarafından hastaneye götürüldüğü ortaya çıktı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında merkez Çukurova İlçesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. Murat Ş. yönetimindeki 01 SD 893 plakalı otomobil, virajda kontrolden çıkıp yolun sağında park halindeki 01 PR 084 ve 01 EN 246 plakalı kamyonetlere çarptı. Otomobil sürücüsü hurdaya dönen araçtan vatandaşların yardımıyla çıkartılıp hastaneye götürüldü. Beraberindeki kız arkadaşı Melike Ö. ise otomobilde sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan genç kız, kaldırıldığı Adana Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Murat Ş. ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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