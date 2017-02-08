Park halindeki kamyonete çarpan motosiklet sürücüsü öldü

KONYA'da motosikletiyle park halindeki kamyonete çarpan 23 yaşındaki Emre Bozkurt, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde merkez Selçuklu İlçesi Sille Caddesi'nde meydana geldi. Berberlik yapan Emre Bozkurt, yönetimindeki 60 HH 134 plakalı motosikletiyle seyir halindeyken, iddiaya göre direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu park halindeki 42 DE 868 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 73 metre sürüklenen kask takmayan Bozkurt, ağır yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bozkurt, yapılan ilk müdahalesinin ardından Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Emre Bozkurt, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Soruşturma sürüyor.