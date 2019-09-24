Flaş HaberSiirt'te PKK törör örgütüne ağır darbe
Son Dakika
Park halindeki iş makinası, devrildi
İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, doğalgaz çalışmasında kullanılan iş makinası, park halindeyken bir apartman ile istinat duvarı arasındaki boşluğuna düştü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, iki dairede maddi hasar meydana geldi. Olay...
GÜVENLİK 24.09.2019, 23:03
İZMİR'in Karabağlar ilçesinde, doğalgaz çalışmasında kullanılan iş makinası, park halindeyken bir apartman ile istinat duvarı arasındaki boşluğuna düştü. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, iki dairede maddi hasar meydana geldi.
Olay saat 18.30 sıralarında, 3243 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, mahallede devam eden doğalgaz çalışmalarında kullanılan iş makinası, park halindeyken bir anda kaymaya başlayıp, yandaki apartmanla istinat duvarı arasında bulunan boşluğa düştü. Gürültüyü duyan mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri de sevk edilirken, mahallede panik yaşandı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, iki dairede maddi hasar meydana geldi.
İş makinası, düştüğü yerden vinçle çıkarılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Olay saat 18.30 sıralarında, 3243 sokakta meydana geldi. İddiaya göre, mahallede devam eden doğalgaz çalışmalarında kullanılan iş makinası, park halindeyken bir anda kaymaya başlayıp, yandaki apartmanla istinat duvarı arasında bulunan boşluğa düştü. Gürültüyü duyan mahalle sakinleri, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri de sevk edilirken, mahallede panik yaşandı. Ölen ya da yaralananın olmadığı olayda, iki dairede maddi hasar meydana geldi.
İş makinası, düştüğü yerden vinçle çıkarılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
19°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 24 Eylül 2019
|İmsak
|05:22
|Güneş
|06:47
|Öğle
|13:01
|İkindi
|16:24
|Akşam
|19:05
|Yatsı
|20:25
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|5
|13
|2. Fenerbahçe
|5
|10
|3. Gazişehir
|5
|10
|4. Sivasspor
|5
|8
|5. Denizlispor
|5
|8
|6. Çaykur Rizespor
|5
|8
|7. Galatasaray
|5
|8
|8. Malatyaspor
|5
|7
|9. Trabzonspor
|5
|6
|10. Konyaspor
|5
|6
|11. Beşiktaş
|5
|5
|12. Başakşehir
|5
|5
|13. Göztepe
|5
|5
|14. Antalyaspor
|5
|5
|15. Ankaragücü
|5
|5
|16. Kasımpaşa
|5
|4
|17. Kayserispor
|5
|3
|18. Gençlerbirliği
|5
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|5
|10
|2. Akhisar Bld.Spor
|5
|10
|3. Adana Demirspor
|5
|9
|4. Fatih Karagümrük
|5
|9
|5. Keçiörengücü
|5
|9
|6. Bursaspor
|5
|9
|7. Hatayspor
|5
|8
|8. Altay
|5
|8
|9. Balıkesirspor
|5
|7
|10. Erzurum BB
|5
|7
|11. Osmanlıspor
|5
|7
|12. İstanbulspor
|5
|6
|13. Adanaspor
|5
|5
|14. Altınordu
|5
|4
|15. Menemen Belediyespor
|5
|4
|16. Boluspor
|5
|2
|17. Giresunspor
|5
|2
|18. Eskişehirspor
|5
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|6
|18
|2. Man City
|6
|13
|3. Leicester City
|6
|11
|4. Arsenal
|6
|11
|5. West Ham
|6
|11
|6. Bournemouth
|6
|10
|7. Tottenham
|6
|8
|8. M. United
|6
|8
|9. Burnley
|6
|8
|10. Sheffield United
|6
|8
|11. Chelsea
|6
|8
|12. Crystal Palace
|6
|8
|13. Southampton
|6
|7
|14. Everton
|6
|7
|15. Brighton
|6
|6
|16. Norwich City
|6
|6
|17. Newcastle
|6
|5
|18. Aston Villa
|6
|4
|19. Wolverhampton
|6
|4
|20. Watford
|6
|2
|Takımlar
|O
|P
|1. Athletic Bilbao
|5
|11
|2. Real Madrid
|5
|11
|3. Granada
|5
|10
|4. Real Sociedad
|5
|10
|5. Sevilla
|5
|10
|6. Atletico Madrid
|5
|10
|7. Villarreal
|5
|8
|8. Barcelona
|5
|7
|9. Levante
|5
|7
|10. Osasuna
|5
|7
|11. Getafe
|5
|6
|12. Valencia
|5
|5
|13. Deportivo Alaves
|5
|5
|14. Real Betis
|5
|5
|15. Real Valladolid
|5
|5
|16. Celta de Vigo
|5
|5
|17. Mallorca
|5
|4
|18. Espanyol
|5
|4
|19. Eibar
|5
|2
|20. Leganés
|5
|1