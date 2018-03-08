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Park halindeki iki otomobilden tabanca ve tüfek çıktı

KAYSERİ'de polisin park halindeki iki otomobilde yaptığı aramada tabanca, tüfek, uyuşturucu ve pala ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Melikgazi...

Park halindeki iki otomobilden tabanca ve tüfek çıktı
KAYSERİ'de polisin park halindeki iki otomobilde yaptığı aramada tabanca, tüfek, uyuşturucu ve pala ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, Melikgazi ilçesi Konaklar Mahallesi'nde şüphe üzerine yan yana bulunan park halindeki 38 RR 589 ve 34 VB 5161 plakalı otomobillerde arama yaptı. Araçlarda, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 18 mermi, 1 ruhsatsız tüfek, 1 pala, sigara kağıdına sarılı uyuşturucu ele geçirildi.
Araç sahipleri Mehmet Dalkılıç ve Serkan Ç. gözaltına alındı. Yapılan sorgulamada Dalkılıç hakkında kesinleşmiş 6 yıl 27 gün hapis cezası olduğu saptandı.
Dalkılıç, tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Serkan Ç.'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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