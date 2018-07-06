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Park halindeki hafif ticari araç kundaklandı

KARAMAN'da park halindeki hafif ticari araç, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce benzin dökülerek ateşe verildi. Olay, saat 23.00 sıralarında İbrahim Hakkı Konyalı Mahallesi 984 Sokak'ta meydana geldi. İstanbul'dan hasta...

Park halindeki hafif ticari araç kundaklandı
KARAMAN'da park halindeki hafif ticari araç, kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce benzin dökülerek ateşe verildi.
Olay, saat 23.00 sıralarında İbrahim Hakkı Konyalı Mahallesi 984 Sokak'ta meydana geldi. İstanbul'dan hasta olan ağabeyini ziyaret etmek için Karaman'a gelen Abdullah İncefidan, 34 S 7039 plakalı hafif ticari aracını park ettikten sona ağabeyinin evine çıktı. İncefidan bir süre sonra pencereden dışarı baktığında aracının yandığını gördü. İhbar üzerine olay yerine polis ve iftaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.
Yapılan incelemede, aracın camının taşla kırıldığı ve içerisine benzin dökülüp, ateşe verildiği tespit edildi. Polis, şüpheli yada şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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