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Park halindeki cip gölete düştü
AMASYA’nın Gümüşhacıköy ilçesinde, piknik yapmaya giden grubun park ettiği cip, aninden hareket ederek gölete düştü. Olay, akşam saatlerinde Keltepe Göleti'nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmak için...
GÜVENLİK 05.09.2019, 21:09
AMASYA’nın Gümüşhacıköy ilçesinde, piknik yapmaya giden grubun park ettiği cip, aninden hareket ederek gölete düştü.
Olay, akşam saatlerinde Keltepe Göleti'nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmak için gölet çevresine gelen Ümit C., 05 AZD 79 plakalı cipini park etti. Grup, piknik hazırlığı yaparken, iddiaya göre el freni çekilmeyen park halindeki cip ise aniden hareket ederek gölete düştü. İhbar üzerine bölgeye Amasya Belediyesi İtfaiye Sualtı arama kurtarma timi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Balık adamlar tarafından su altında halat bağlanan cip, vinç yardımıyla göletten çıkarıldı.
Olay, akşam saatlerinde Keltepe Göleti'nde meydana geldi. İddiaya göre, arkadaşlarıyla birlikte piknik yapmak için gölet çevresine gelen Ümit C., 05 AZD 79 plakalı cipini park etti. Grup, piknik hazırlığı yaparken, iddiaya göre el freni çekilmeyen park halindeki cip ise aniden hareket ederek gölete düştü. İhbar üzerine bölgeye Amasya Belediyesi İtfaiye Sualtı arama kurtarma timi ve jandarma ekipleri sevk edildi. Balık adamlar tarafından su altında halat bağlanan cip, vinç yardımıyla göletten çıkarıldı.
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