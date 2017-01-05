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Park halindeki 2 otobüs alev alev yandı

Faruk KIYAK/İZMİT (Kocaeli), () - İZMİT'te, bir firmanın otoparkında bulunan 2 otobüs alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi. Firma yetkilisi Fatih Çimen, otobüslerin madde bağımlıları tarafından ateşe verilmiş olabileceğini söyledi. Yangın,...

Park halindeki 2 otobüs alev alev yandı

Faruk KIYAK/İZMİT (Kocaeli), () - İZMİT'te, bir firmanın otoparkında bulunan 2 otobüs alev alev yanarak kullanılmaz hale geldi. Firma yetkilisi Fatih Çimen, otobüslerin madde bağımlıları tarafından ateşe verilmiş olabileceğini söyledi.
Yangın, Körfez Mahallesi İzzet Uzuner Sokak'ta bulunan araç bayii ve yetkili servisinin otoparkında meydana geldi. Otoparkta satılmak üzere duran eski model iki otobüsten dumanların yükseldiğini görenler itfaiyeye haber verdi. Yan yana duran otobüsler alev alev yanarken, kısa süre içerisinde olay yerine gelen itfaiye ekibi yanan araçları söndürdü. 2 otobüs kullanılmaz hale geldi. Yangının park halindeki bir araçta başladığını daha sonra yanındaki araca sıçradığı belirlendi.
Firma yetkilisi Fatih Çimen otobüslerin madde bağımlıları tarafından yakılmış olabileceğini belirterek, "Park halinde duran otobüslerimizdi. Yanacak bir durumları yoktu. Muhtemelen alkol alan, tiner kullanan kişiler tarafından yakılmış olabilir diye düşünüyoruz" dedi.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.
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