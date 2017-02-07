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Park halindeki 2 araç kundaklandı

KONYA'da park halindeki 2 araç kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce kundaklandı. Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Malazgirt Mahallesi'nde bulunan 2 ayrı sokakta meydana geldi. Park halinde bulunan bir firmaya...

Park halindeki 2 araç kundaklandı
KONYA'da park halindeki 2 araç kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce kundaklandı.
Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Malazgirt Mahallesi'nde bulunan 2 ayrı sokakta meydana geldi. Park halinde bulunan bir firmaya ait 06 ADR 852 plakalı hafif ticari araç ile Ramazan Ceylanoğlu'na ait 42 DCR 53 plakalı otomobil kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerce üzerlerine yanıcı madde dökülerek yakıldı. Yangınları görenlerin ihbarı üzerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Motor kısmından yanan her iki araç itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürüldü. Yangın sonrası araçlar kullanılamaz hale geldi. Bölgede bulunanların şüpheli iki kişiyi gördükleri belirtmesi üzerine polis, bölgeyi çember içine aldı. Ekipler şüpheli gördükleri araç ve kişiler üzerinde inceleme yaptı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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