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Parfüm hırsızı, kameradan yakalandı

ADANA'da girdiği kozmetik mağazasından parfüm çalan Recep D. (37) önce güvenlik kamerasına, ardından polise yakalandı. Olay, Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde bulunan kozmetik ürünler satan mağazada meydana geldi. Mağazaya giren Recep...

Parfüm hırsızı, kameradan yakalandı
ADANA'da girdiği kozmetik mağazasından parfüm çalan Recep D. (37) önce güvenlik kamerasına, ardından polise yakalandı.
Olay, Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde bulunan kozmetik ürünler satan mağazada meydana geldi. Mağazaya giren Recep D., raflarda bulunan 10 parfümü çaldı. Olayın ardından mağaza çalışanları, güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızlık olayını fark etti. ihbar üzerine mağazaya gelen polis, incelediği görüntülerde, şüphelinin Recep D. olduğunu saptadı. Aynı suçtan çok sayıda kaydı bulunan Recep D., kısa sürede yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.

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