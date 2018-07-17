Parfüm hırsızı, kameradan yakalandı

Olay, Seyhan ilçesi Reşatbey Mahallesi'nde bulunan kozmetik ürünler satan mağazada meydana geldi. Mağazaya giren Recep D., raflarda bulunan 10 parfümü çaldı. Olayın ardından mağaza çalışanları, güvenlik kamerası görüntülerinden hırsızlık olayını fark etti. ihbar üzerine mağazaya gelen polis, incelediği görüntülerde, şüphelinin Recep D. olduğunu saptadı. Aynı suçtan çok sayıda kaydı bulunan Recep D., kısa sürede yakalandı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edildi.
FOTOĞRAFLI