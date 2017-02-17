Parçalanan kamyondan sağ çıktı

Mehmet BULDU/İZNİK (Bursa), () – BURSA’nın Yenişehir İlçesi'nde freni boşalıp şarampole yuvarlanarak kabin bölümü parçalanan kamyonun şoförü Ahmet Sarı, ağır yaralandı.
Kaza, saat 16.30 sıralarında Yenişehir-İznik karayolu Yenişehir virajı yakınlarında meydana geldi. 27 yaşındaki Ahmet Sarı yönetimindeki beton malzemesi yüklü 16 ZE 840 plakalı kamyon, freninin boşalması sonucu kontrolden çıktı, şarampole uçtu. Kazada, kabin bölümü parçalanan aracın şoförü, sıkıştığı yerde ağır yaralandı. Çağırılan itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarılan Sarı, ambulansla kaldırıldığı Yenişehir Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.
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