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Parasının çalındığını iddia eden bedensel engelli kadın ağladı

ZONGULDAK'ta bedensel engelli Kübra Meşe (53), yolcu minibüsünden indikten sonra yolun karşısına geçerken kendisine yardım eden 3 gencin 45 lirasını çaldığını iddia ederek polise şikayette bulundu. Gözyaşlarına boğulan kadın karakola...

Parasının çalındığını iddia eden bedensel engelli kadın ağladı
ZONGULDAK'ta bedensel engelli Kübra Meşe (53), yolcu minibüsünden indikten sonra yolun karşısına geçerken kendisine yardım eden 3 gencin 45 lirasını çaldığını iddia ederek polise şikayette bulundu. Gözyaşlarına boğulan kadın karakola götürüldü.
Olay, saat 16.00 sıralarında kent merkezindeki Fevkani Köprüsü üzerinde meydana geldi. Karaelmas Mahallesi’nde oturan ve 10 yıl önce geçirdiği tren kazası sonrası belden aşağısı felç olan Kübra Meşe, minibüsten indikten sonra yolun karşısına geçmek istedi. Tekerlekli sandalyede oturan Meşe'yea 3 genç yolun karşısına geçerken yardım etti. Bir süre sonra hırkasında bulunan 45 lirasının olmadığını gören Kübra Meşe, polisi arayarak durumu bildirdi. Gelen polise parasının çalındığını ileri süren Kübra Meşe, "Dolmuştan indikten sonra gençler beni karşıya geçirdi. 'Sağ olun yavrum' dedim. Benim telefonumun da kontörü bitmişti. 'Yavrum benim kontörüm bitti, eşimi arayabilir misiniz?' dedim. Kendi telefonundan bir tanesi eşimi aradı. Paramı onlar aldı, eminim. Çocuklar uzaklaştıktan bir süre sonra cebime baktığımda param yoktu. Gençler gelmeden önce param cebimdeydi. Onlar geldikten sonra param kayboldu. Düşürmüş olma ihtimalim yok. Ben bu yaşıma geldim daha hiç paramı düşürmedim. Cebime koymuştum" dedi.
Kübra Meşe, eşiyle birlikte polis aracına bindirilerek Karaelmas Polis Merkezi’ne götürüldü. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

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