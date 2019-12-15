istanbul escort

beylikdüzü escort

banner314

banner325

Son Dakika

'Paramı getirsinler, balıklar benden olsun'

MANİSA'nın Şehzadeler ilçesindeki bir çiçek üretim tesisine giren hırsızlar, kayıtta olduğunu fark etikleri, iki güvenlik kamerasını söktü, ardından dükkanda bulunan 890 lira parayı çalarak işletme sahibi Zülfi Güngör'ün (67) akşamdan...

GÜVENLİK 15.12.2019, 11:52
MANİSA'nın Şehzadeler ilçesindeki bir çiçek üretim tesisine giren hırsızlar, kayıtta olduğunu fark etikleri, iki güvenlik kamerasını söktü, ardından dükkanda bulunan 890 lira parayı çalarak işletme sahibi Zülfi Güngör'ün (67) akşamdan kalan sazan balıklarını ısıtarak yedi. İşletme sahibi Güngör, "Paralarımı getirsinler. Balıklar benden olsun" dedi.

Olay, pazartesi günü saat 02.30 sıralarında, Nurlupınar Mahallesi Turgutlu Caddesi üzerinde bulunan çiçek üretim tesisinde meydana geldi. Manisa Celal Bayar Üniversitesi'nde iş makinesi operatörü evli ve 6 çocuk babası Zülfi Güngör, 2007 yılında emekli oldu. 2016 yılında çiçek üretim tesisi açan Güngör'ün işletmesinden, bugüne kadar 5 kez hırsızlık gerçekleşti. Çalınan paraların miktarının küçük olduğu için, Güngör hiçbirinde karakola giderek şikayetçi olmadı. Pazartesi günü dükkan kirası olan 850 lirayı kasasına koyan Güngör, sabah geldiğinde parasının çalındığını gördü. Ayrıca kasadaki 40 lira bozuk paranın da çalındığını fark etti.

GÜVENLİK KAMERASI GÖRÜNTÜLEDİ

Güngör'ün ihbarıyla olay yerine gelen polis ekipleri, inceleme yaparak, hırsızlar tarafından dağıtılmış işletmede parmak izi ve delil aradı. İşyerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde ise 2 kişinin çit telleri keserek ellerinde demir kesme makasıyla bahçeye girmesi, ardından kilitli olmayan kapıdan dükkana girerek çekmecedeki parayı alması ve güvenlik kamerasını yerinden sökmeleri görüldü. Polis, hırsızlığı kimin yaptığının belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı.

'BALIKLAR BENDEN OLSUN'

Çalınan paraların işletmeye ait aylık kira bedeli olduğunu ifade eden Güngör, "Dükkanı açtığım 3 yıldan bu yana ufak tefek hırsızlıklar oldu. Fakat polise hiç bildirmemiştim. Çünkü çalınan paralar hep ufak paralardır. 20-30 lira gibi paralar. Bunu çocukların yaptığını düşünüyordum. O nedenle polise başvurmamıştım. Ama bu kez durum farklı. İşletmemin bahçesinde bulunan telleri kesmişler. Dükkanıma girerek çekmecede bulunan toplam 890 lira parayı çalmışlar. İki kameramı söküp almışlar. Kameraya ait telleri koparmışlar. O günün akşamında dükkanımda ertesi gün yemek için sazan balığı pişirip, ocağın üzerinde bırakmıştım. Hırsızlar kameraları kayıttan çıkardıktan sonra onları da afiyetle yemişler. Paramı getirsinler, balıklar benden olsun. Helali hoş olsun balıklar" dedi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
Namaz Vakti 15 Aralık 2019
İmsak 06:43
Güneş 08:15
Öğle 13:04
İkindi 15:23
Akşam 17:44
Yatsı 19:10
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Sivasspor 14 30
2. Beşiktaş 14 27
3. Trabzonspor 14 26
4. Başakşehir 14 26
5. Fenerbahçe 14 25
6. Galatasaray 15 24
7. Alanyaspor 15 23
8. Malatyaspor 14 20
9. Göztepe 15 20
10. Denizlispor 14 18
11. Gençlerbirliği 15 17
12. Gaziantep FK 14 17
13. Çaykur Rizespor 15 17
14. Kasımpaşa 15 15
15. Konyaspor 14 14
16. Antalyaspor 15 13
17. Kayserispor 14 10
18. Ankaragücü 15 10
Takımlar O P
1. Hatayspor 14 30
2. Erzurum BB 15 27
3. Akhisar Bld.Spor 14 25
4. Menemen Belediyespor 15 25
5. Bursaspor 14 23
6. Fatih Karagümrük 15 23
7. Ümraniye 14 22
8. Keçiörengücü 14 22
9. Altay 15 20
10. Balıkesirspor 14 19
11. Giresunspor 15 19
12. İstanbulspor 15 18
13. Adana Demirspor 15 18
14. Altınordu 14 13
15. Osmanlıspor 14 11
16. Boluspor 15 11
17. Adanaspor 15 9
18. Eskişehirspor 15 5
Takımlar O P
1. Liverpool 17 49
2. Leicester City 17 39
3. Man City 16 32
4. Chelsea 17 29
5. Sheffield United 17 25
6. M. United 16 24
7. Wolverhampton 16 24
8. Tottenham 16 23
9. Arsenal 16 22
10. Crystal Palace 16 22
11. Newcastle 17 22
12. Burnley 17 21
13. Brighton 16 19
14. Bournemouth 17 19
15. West Ham 17 19
16. Everton 16 17
17. Aston Villa 17 15
18. Southampton 17 15
19. Norwich City 17 12
20. Watford 17 9
Takımlar O P
1. Barcelona 16 35
2. Real Madrid 15 34
3. Sevilla 16 31
4. Atletico Madrid 17 29
5. Real Sociedad 17 28
6. Getafe 16 27
7. Athletic Bilbao 17 27
8. Valencia 16 26
9. Granada 17 24
10. Osasuna 17 23
11. Levante 17 23
12. Real Betis 16 22
13. Villarreal 16 19
14. Real Valladolid 16 19
15. Deportivo Alaves 17 19
16. Eibar 17 16
17. Mallorca 16 14
18. Celta de Vigo 16 13
19. Leganés 17 10
20. Espanyol 16 9