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Para vermeyen annesini öldürüp, gömdükten sonra teslim oldu

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, () - KIRŞEHİR'in Kaman ilçesine bağlı Hamit köyünde yaşayan Mehmet T. (45), iddiaya göre istediği parayı vermeyen annesi Fayike T.'yi (75) tartışmanın ardından boğarak öldürdü. Bir gün evde sakladıktan sonra...

Para vermeyen annesini öldürüp, gömdükten sonra teslim oldu

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE, () - KIRŞEHİR'in Kaman ilçesine bağlı Hamit köyünde yaşayan Mehmet T. (45), iddiaya göre istediği parayı vermeyen annesi Fayike T.'yi (75) tartışmanın ardından boğarak öldürdü. Bir gün evde sakladıktan sonra cesedi toprağa gömen Mehmet T., bir gün sonra ise jandarmaya cinayeti itiraf etti.
Olay, Kırşehir'in Kaman ilçesine bağlı Hamit  köyünde 2 gün önce meydana geldi. Köyde annesi Fayike T. ile birlikte yaşayan Mehmet T., ihtiyacı olduğunu belirterek para istedi. İddiaya göre annesinin "Benim de param yok" demesi üzerine çıkan tartışmanın ardından Mehmet T., annesi Fayike T.'yi, boğazını sıkarak öldürdü ve geceyi cesetle birlikte evde geçirdi. Mehmet T., ertesi gün annesinin cesedini araca yükleyerek Ankara-Kırıkkale Karayolu'nun Karakeçili yol ayrımındaki toprak alana gömdü. 
Ardından köye geri dönen Mehmet Talu, bugün jandarmayı arayarak "Annemi öldürdüm ve Kırıkkale-Ankara Karayolu'nun Karakeçili yol ayırımına gömdüm" diye itirafta bulundu. Bunun üzerine harekete geçen jandarma ekipleri Mehmet T.'yi gözaltına aldı. Kırıkkale jandarma ekipleri ise şüphelinin tarif ettiği yerde yaptığı kazıda Fayike T.'nin cansız bedenine ulaştı. Fayike T.'nin topraktan çıkarılan cesedi, Karakeçili Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan Mehmet T.'nin ise jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

 

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