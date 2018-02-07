Para ve altın dolu çantası çalındı, kalp krizinden öldü

MANİSA'da, tutuklu olan en büyük ağabeyini ziyarete giden işçi emeklisi Yılmaz Aykıran (48), cezaevinden döndüğünde, otomobilinde bıraktığı, içinde 20 bin lira ile ziynet eşyaları bulunan çantasının çalındığını gördü. Yaşadığı sinir ve stres nedeniyle kalp krizi geçiren Aykıran, kaldırıldığı hastanede öldü.

Manisa'nın Muradiye Mahallesi'nde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Yılmaz Aykıran, eşi Mesir Aykıran ile birlikte dün saat 12.00 sıralarında, tutuklu ağabeyini ziyaret için Manisa E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na gitti. Çift, 35 AS 4708 plakalı otomobilini cezaevinin yanındaki boş alana park etti, cebinde 20 bin lira ile telefonu bulunan montunu ve ziynet eşyaları bulunan çantasını araçta bıraktı. Ziyaretin ardından otomobile eşiyle birlikte gelen Yılmaz Aykıran, çantasının ve montonun otomobilde bulunmadığını fark etti. Polise başvuran Aykıran, hırsızlığı ihbar etti. Olay yerine gelerek otomobilde inceleme yapan polis, hırsızın yakalanması için çalışma başlattı.

Yılmaz Aykıran ifadesinde, çalınan paranın emekli ikramiyesinin kalan kısmı olduğunu ve doğacak torununa ayırdığını söyledi. Aykıran, "Çanta içerisinde altın takılarım ve montumun cebinde de yaklaşık 20 bin liram vardı. Hepsi çalınmış, hemen durumu polise bildirdik. Hem altınlarım ve param, hem de kış günü montum gitti" dedi.

KALP KRİZİ GEÇİRİP ÖLDÜ

Polisin arama çalışmalarının yanı sıra Yılmaz Aykıran da akrabalarıyla birlikte hırsızları bulmaya çalıştı. Çalınanlar arasında yeni aldığı cep telefonu da bulunan Aykıran, telefonuna daha önce yüklediği bir programla cihazın yerini bulduğunu düşürüp birçok adrese gitti. Ancak arama çalışmalarından bir sonuç alamadı. Arama çalışmaları sürürken Yılmaz Aykıran, gece saat 02.00 sıralarında kalp krizi geçirdi.

Yanında bulunan diğer ağabeyi Yüksel Aykıran, Yılmaz Aykıran'ı Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne götürdü. Burada yapılan müdahalelere rağmen Yılmaz Aykıran yaşamını yitirdi. Aykıran'ın kalp rahatsızlığı bulunduğu belirtildi.

Büyük üzüntü yaşayan Yüksel Aykıran, kardeşinin hırsızları ararken hayatını kaybettiğini belirterek, "Hırsızları bulmak için birçok yere gittik. Bir şey bulamadık. Yolda giderken kalbini tuttu. Merkez Efendi Devlet Hastanesi'ne götürdüm. Sinir stresle kalpte yırtılma olmuş. Parayı bulmak için hiç durmamıştı, yemek bile yemedi. Doğacak torunu vardı, parayı onun için kullanacaktı" dedi.

Yüksel Aykıran, hırsızların ise henüz bulunamadığını söyledi.

Yılmaz Aykıran, bugün Yunusemre ilçesindeki Beydere Mahalle Camii'nde öğle kılınan cenaze namazı sonrası mahalle mezarlığında toprağa verildi.



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