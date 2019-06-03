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Para dolu poşeti yanlışlıkla çöpe attı

ESKİŞEHİR,() - ESKİŞEHİR’de Azerbaycan uyruklu Elshan İbrahimov, para dolu poşeti yanlışlıkla çöpe attı. Jandarma tarafından çöpte bulunan para dolu poşet sahibine teslim edildi. Tepebaşı ilçesine bağlı Yenibağlar Mahallesi’nde...

Para dolu poşeti yanlışlıkla çöpe attı

ESKİŞEHİR,() - ESKİŞEHİR’de Azerbaycan uyruklu Elshan İbrahimov, para dolu poşeti yanlışlıkla çöpe attı. Jandarma tarafından çöpte bulunan para dolu poşet sahibine teslim edildi.
Tepebaşı ilçesine bağlı Yenibağlar Mahallesi’nde oturan Azerbaycan uyruklu Elshan İbrahimov, ağabeyi Vugar İbrahimov’a ait olduğu belirtilen 7 bin 401 dolar, bin 800 euro ve 10 Azeri manatı bulunan poşeti yanlışlıkla çöpe attı. Çöpler belediye ekiplerince toplanarak tesise götürüldü. Kısa süre sonra paraları çöpe attığını fark eden Elshan İbrahimov hemen jandarmaya başvurdu. Ekipler Eskişehir-Seyitgazi karayolu üzerindeki geri dönüşüm tesisine giderek arama yaptı. Çöpte bulunan para dolu poşet sahibine teslim edildi.
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