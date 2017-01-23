Para bulamayınca çaydanlık ve bal çaldı

Soner GÜLEZER/GÖLCÜK (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gölcük İlçesi'nde kahveye giren hırsız, çalacak para bulamayınca bakır çaydanlığı, cezveleri, metal çay bardakları, tabakları, kaşıkları ve bal çaldı.

Gölcük Yukarı Değirmendere Mahallesi'nde Osman Köksal'a ait kahveye gece hırsız girdi. Hırsız kasaya baktı, para bulamayınca 6 bakır cezve ile 3 bakır demlik, 100 çay bardağı tabağı ile kaşıkları, radyo ve ayrıca 3 kilo balı çaldı. Kahvede delil toplanılırken, mahallede bulunan güvenlik kameraları incelemeye alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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