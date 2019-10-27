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Pansiyondaki odasında ölü bulundu

ANTALYA'da Halil İbrahim Yılmaz (27), kaldığı pansiyondaki odasında ölü bulundu. Yılmaz'ın, yüksek dozda uyuşturucudan yaşamını yitirdiği değerlendiriliyor. Cuma günü sabah saatlerinde, Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi 461...

GÜVENLİK 27.10.2019, 11:28
Pansiyondaki odasında ölü bulundu
ANTALYA'da Halil İbrahim Yılmaz (27), kaldığı pansiyondaki odasında ölü bulundu. Yılmaz'ın, yüksek dozda uyuşturucudan yaşamını yitirdiği değerlendiriliyor.
Cuma günü sabah saatlerinde, Muratpaşa ilçesi Tahılpazarı Mahallesi 461 Sokak'taki bir pansiyona gelen Halil İbrahim Yılmaz, 3 gün kalacağını söyleyerek oda istedi. Odasına çıkan Yılmaz'ın bir daha dışarı çıkmadığını fark eden çalışanlar, dün saat 17.30'da kapıyı çaldı. Kapıyı açan olmayınca balkondan giren çalışanlar, Yılmaz'ı yatakta hareketsiz yatarken buldu. İhbar üzerine pansiyona sevk edilen sağlık ekipleri, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi.
Polisin olay yerinde yaptığı incelemede Yılmaz'ın cansız bedeninin yanında uyuşturucu madde ve boş enjektör bulundu. Yüksek dozda uyuşturucudan yaşamını yitirdiği üzerinde durulan Halil İbrahim Yılmaz'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

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