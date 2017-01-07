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Panik yaratan ses kaydının sahibi adliyede (2)

O SES KAYDININ SAHİBİ AYLİN Ö, SERBEST BIRAKILDI Antalya’da 'whatsApp' üzerinde yayınladığı ses kaydıyla iki büyük alışveriş merkezinin otoparklarında bomba yüklü araç ile Antalya Havalimanı'nda canlı bomba yakalandığını...

Panik yaratan ses kaydının sahibi adliyede (2)

O SES KAYDININ SAHİBİ AYLİN Ö, SERBEST BIRAKILDI
Antalya’da 'whatsApp' üzerinde yayınladığı ses kaydıyla iki büyük alışveriş merkezinin otoparklarında bomba yüklü araç ile Antalya Havalimanı'nda canlı bomba yakalandığını iddia ederek 'halk arasında endişe, korku ve panik yaratmak' suçundan gözaltına alınan Aylin Ö. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.
Aylin Ö., serbest bırakıldıktan sonra yaptığı yazılı açıklamada, terörle mücadele görevleri nedeniyle bir ömür bedel ödemiş bir ailenin kızı olduğunu belirtti. Aylin Ö. "Terör üzerinden ‘halkı korku ve paniğe sevk etme suçlamasıyla’ infaz edilmekteyim. Bu bir yargısız infazdır" dedi. İnternette yayımlanan sesin kendisine ait olduğunu belirten Aylin Ö., açıklamasında şu ifadelere yere verdi:
"Ses kaydında dile getirilen olaylar o gün ve bir gün önce bütün Antalya' da konuşulan, halk arasında dedikodusu yapılan olaylardan ibarettir. Ben de herkes gibi başkalarından duymuş bulunduğum olay ya da dedikodular hakkında, sadece 8 kişiden oluşan ‘whatsapp’ grubumuza mesaj gönderdim. Amacım onların dikkatli olmasını sağlamaktı. Ne yazık ki ses kaydı grup içerisinden bir arkadaşım tarafından dışarıya sızdırıldı. Nitekim yapılan soruşturma kapsamında benim sadece 8 kişiye kapalı mesaj attığım, kamuoyuna açık bir iletide bulunmadığım kanıtlarıyla ortaya çıkmıştır."
"EMNİYETE KENDİM GİTTİM"
Olayla ilgili gözaltına alınmadığını polisin daveti üzerine İl Emniyet Müdürlüğü’ne gittiğini anlatan Aylin Ö, "Ses kaydında yer alan 'Emniyetten çıktım' ifadesi de o gün annesinin bir işlemi için ‘annem ve babam emekli emniyet görevlisidir’ emniyette bulunmam ve bu sırada ısrarla beni arayan, yazan arkadaşlarıma ancak çıkınca, bulunduğum yeri de açıklayarak mesaj göndermemle ilgilidir. Ülkemi ve halkımı seviyorum. Değil onları korkuya sevk etmek ve zarar vermek, ben onlar için sadece canımı verebilirim" dedi. 

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