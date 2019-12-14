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Pancar yüklü kamyon devrildi, sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan pancar yüklü kamyon şarampole yuvarlandı. Ters dönen kamyonda sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Kaza gece saatlerinde Bursa- Ankara karayolu üzerindeki Mezit-7 mevkiinde...
GÜVENLİK 14.12.2019, 02:11
BURSA'nın İnegöl ilçesinde kontrolden çıkan pancar yüklü kamyon şarampole yuvarlandı. Ters dönen kamyonda sıkışan sürücü itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Kaza gece saatlerinde Bursa- Ankara karayolu üzerindeki Mezit-7 mevkiinde meydana geldi. Eskişehir'den yüklediği pancarları Bursa'ya götürmek üzere yola çıkan sürücü Halil Ölmez (35) yönetimindeki 26 FT 088 plakalı kamyon, Mezit-7 mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan kamyon, bariyerlere çarparak şarampole devrildi. Ters duran kamyonda yaralanan sürücü, direksiyon koltuğunda sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının arından yaralı sürücü Halil Ölmez, sıkıştığı yerden kurtarıldı. Halil Ölmez, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaları olarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Kaza gece saatlerinde Bursa- Ankara karayolu üzerindeki Mezit-7 mevkiinde meydana geldi. Eskişehir'den yüklediği pancarları Bursa'ya götürmek üzere yola çıkan sürücü Halil Ölmez (35) yönetimindeki 26 FT 088 plakalı kamyon, Mezit-7 mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıktı. Savrulan kamyon, bariyerlere çarparak şarampole devrildi. Ters duran kamyonda yaralanan sürücü, direksiyon koltuğunda sıkıştı.
İhbar üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışmasının arından yaralı sürücü Halil Ölmez, sıkıştığı yerden kurtarıldı. Halil Ölmez, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaları olarak İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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