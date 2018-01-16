Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Oyuncu Turan Özdemir hayatını kaybetti
Oyuncu Turan Özdemir hayatını kaybetti
Gazeteci Baki Avcı son yolculuğuna uğurlandı
Baki Avcı son yolculuğuna uğurlandı
Nusaybin'de polislerin kaldığı çadır kentte yangın çıktı
Nusaybin'de polislerin kaldığı çadır kentte...
Şahin Alpay'ın tahliye talebine ret
Şahin Alpay'ın tahliye talebine ret

Pamukova'da 7 araç birbirine girdi: 5 yaralı

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA (Sakarya), () - SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, bir TIR, bir kamyon, bir minibüs ve 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı. Kaza akşam saatlerinde, D-650 Karayolu Pamukova Turgutlu Mahallesi...

Pamukova'da 7 araç birbirine girdi: 5 yaralı

İsmail ÇETİNTAŞ/PAMUKOVA (Sakarya), () - SAKARYA'nın Pamukova ilçesinde, bir TIR, bir kamyon, bir minibüs ve 4 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza akşam saatlerinde, D-650 Karayolu Pamukova Turgutlu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Pamukova'dan Sakarya istikametine giden Yunus Emre Keskin idaresindeki 16 HJ 513 plaklı otomobil önce bariyerlere ardından da Emrah Kara idaresindeki 61 HB 848 plakalı otomobile çarptı. Kaza sonrası yol trafiğe kapanınca araç kuyruğu oluştu. Bu sırada Avni Bulut idaresindeki 34 LR 3508 plakalı cam yüklü TIR'ın sürücüsü kazayı fark edemeyince duramayıp konvoydaki bir minibüs, iki otomobil ve seramik yüklü bir kamyona çarptı. TIR'ın çekici kısmı çapmanın şiddetiyle koparak yola düştü.
Polis savaş alanına dönen karayolunu güvenlik önlemi nedeniyle trafiğe kapattı. Kazada, TIR sürücüsü Avni Bulut ve diğer araçlardaki İdris Altıntaş, İlyas Maral, Murat Çam ve Mehmet Aksoy yaralandı. Pamukova İlçe Hastanesi, Geyve Devlet Hastanesi ve Sakarya Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar tedavi altına alındı. Yolda kilometrelerce kuyruk oluşurken, araçların kaldırılmasıyla yol yaklaşık 2 saat sonra yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

mersin escort bodrum escort