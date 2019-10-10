Son Dakika
Pamukkale'de sinema yangını
Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, () - DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde sinemada çıkan yangın, itfaiye tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Sabah olması nedeniyle kapalı olan sinemada maddi hasar oluştu. Sabah 06.00...
GÜVENLİK 10.10.2019, 17:39
Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, () - DENİZLİ'nin Pamukkale ilçesinde sinemada çıkan yangın, itfaiye tarafından kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Sabah olması nedeniyle kapalı olan sinemada maddi hasar oluştu.
Sabah 06.00 sıralarında, 15 Mayıs Mahallesi 831 Sokak'ta tek katlı binanın bodrum katında bulunan sinemada çıkan yangın çevredekiler tarafından itfaiyeye bildirildi. Gişelerin girişindeki ofis bölümünden yükselen alevlere ekipler kısa sürede müdahale etti. Demir kapının kilidini keserek içeri giren ekipler yangını büyümeden söndürdü. Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangında, sinemanın giriş kısmında maddi hasar meydana geldi. Polis, yangınla ilgili soruşturma başlattı.
20°
az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 10 Ekim 2019
|İmsak
|05:39
|Güneş
|07:03
|Öğle
|12:56
|İkindi
|16:05
|Akşam
|18:39
|Yatsı
|19:58
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2