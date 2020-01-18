Pala ile restorana giren yabancı uyruklu saldırgan öldürüldü
Olay saat 22.00 sıralarında Bayrampaşa Yıldırım Mahallesi Şehit Kamil Balkan Caddesi'ndeki restoranda yaşandı. Bulgaristan uyruklu olduğu öğrenilen Milen Bahchevanov (33) henüz bilinmeyen bir nedenle elindeki pala ile restorana daldı. Aniden restorandaki malzemeleri kırmaya başlayan Bahchevanov panik yarattı. Müşteriler aniden kendilerini restorandan dışarıya atarken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bir süre şahsı ikna etmeye çalıştı ancak başarılı olamadı. Bahchevanov'un tekrar etrafa saldırması üzerine polis ateş açarak saldırganı bacağından vurdu. Bu sıralarda çıkan arbedede bir bekçi de kolundan yaralandı.
Bacağından vurularak etkisiz hale getirilen Bahchevanov, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bahchevanov doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası polis ekipleri restorandaki müşterilerden bilgi alarak, güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Bahchevanov'un sağlık sorunları olduğu iddia edilirken olayı neden işlediği araştırılıyor. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Bugün seçim olsa oyunu hangi partiye verirsin?
|İmsak
|06:49
|Güneş
|08:18
|Öğle
|13:20
|İkindi
|15:48
|Akşam
|18:11
|Yatsı
|19:35
|Takımlar
|O
|P
|1. Sivasspor
|17
|37
|2. Başakşehir
|17
|33
|3. Trabzonspor
|17
|32
|4. Fenerbahçe
|17
|31
|5. Beşiktaş
|17
|30
|6. Alanyaspor
|17
|29
|7. Galatasaray
|17
|27
|8. Malatyaspor
|17
|24
|9. Gaziantep FK
|17
|24
|10. Göztepe
|17
|23
|11. Denizlispor
|17
|22
|12. Çaykur Rizespor
|17
|20
|13. Gençlerbirliği
|17
|18
|14. Konyaspor
|18
|18
|15. Kasımpaşa
|17
|15
|16. Antalyaspor
|17
|14
|17. Ankaragücü
|18
|12
|18. Kayserispor
|17
|10
|Takımlar
|O
|P
|1. Hatayspor
|17
|36
|2. Erzurum BB
|17
|30
|3. Keçiörengücü
|17
|28
|4. Menemen Belediyespor
|18
|28
|5. Akhisar Bld.Spor
|17
|27
|6. Bursaspor
|17
|27
|7. Ümraniye
|17
|25
|8. Adana Demirspor
|17
|24
|9. Balıkesirspor
|17
|24
|10. Altay
|17
|24
|11. Giresunspor
|18
|24
|12. Fatih Karagümrük
|17
|23
|13. İstanbulspor
|17
|19
|14. Altınordu
|17
|18
|15. Osmanlıspor
|17
|13
|16. Boluspor
|17
|13
|17. Adanaspor
|17
|12
|18. Eskişehirspor
|17
|6
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|21
|61
|2. Man City
|22
|47
|3. Leicester City
|22
|45
|4. Chelsea
|22
|39
|5. M. United
|22
|34
|6. Sheffield United
|22
|32
|7. Wolverhampton
|22
|31
|8. Tottenham
|22
|30
|9. Crystal Palace
|22
|29
|10. Arsenal
|22
|28
|11. Everton
|22
|28
|12. Southampton
|22
|28
|13. Newcastle
|22
|26
|14. Brighton
|22
|24
|15. Burnley
|22
|24
|16. West Ham
|21
|22
|17. Watford
|22
|22
|18. Aston Villa
|22
|21
|19. Bournemouth
|22
|20
|20. Norwich City
|22
|14
|Takımlar
|O
|P
|1. Barcelona
|19
|40
|2. Real Madrid
|19
|40
|3. Atletico Madrid
|19
|35
|4. Sevilla
|19
|35
|5. Getafe
|20
|33
|6. Real Sociedad
|19
|31
|7. Valencia
|19
|31
|8. Athletic Bilbao
|19
|29
|9. Villarreal
|19
|28
|10. Granada
|19
|27
|11. Levante
|19
|26
|12. Osasuna
|19
|24
|13. Real Betis
|19
|24
|14. Real Valladolid
|19
|21
|15. Deportivo Alaves
|19
|20
|16. Eibar
|19
|19
|17. Celta de Vigo
|19
|15
|18. Mallorca
|19
|15
|19. Leganés
|20
|14
|20. Espanyol
|19
|11
Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016