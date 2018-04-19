VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçmeye çalışan Pakistanlı kaçak, donarak öldü.

İran sınırında devriye görevi yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kaşkol Mahallesi kırsalında 1 erkek cesedi buldu. Yapılan kontroller ve üzerlerinden çıkan belgelere göre Pakistan uyruklu olduğu ve yurda yasa dışı yollarla giriş yaptığı belirlenen kişinin, donarak yaşamını yitirdiği tespit edildi. Başkale Devlet Hastanesi'nde yapılan otopside öldükten sonra vahşi hayvanların saldırısına uğradığı belirlenen ismi açıklanmayan kaçağın cenazesi, yapılan işlemlerin ardından ülkesine teslim edilecek.



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