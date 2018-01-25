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Pakistanlı 2 grubun kavgasında 1 kişi bıçaklanarak öldürüldü (2)

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, Pakistanlı 2 grup arasında çıkan kavgada ölen kişinin Pakistan uyruklu Fida Ahmet olduğu belirlendi. Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü, olayın ardından kaçan kişileri yakaladı....

Pakistanlı 2 grubun kavgasında 1 kişi bıçaklanarak öldürüldü (2)

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, Pakistanlı 2 grup arasında çıkan kavgada ölen kişinin Pakistan uyruklu Fida Ahmet olduğu belirlendi. Darıca İlçe Emniyet Müdürlüğü, olayın ardından kaçan kişileri yakaladı. Fida Ahmet'i bıçaklayan M.N.'nin de bulunduğu 5 kişi gözaltına alındı. Zanlılar ifadelerinde, alacak verecek meselesi nedeniyle çıkan kavgada M.N.'nin, Fida Ahmet'i bıçakladığını söyledi. Ayrıca, Fida Ahmet'i bıçaklayan kişiler arasında bulunan bir kişinin de arandığı olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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