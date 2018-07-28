 eskort
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da
Beşiktaş'ın yeni transferi İstanbul'da
Ali Koç'tan Fenerbahçe ile ilgili önemli açıklama; Bu kadarını da beklemiyorduk
Ali Koç: 621 milyon Euro...
AVCILAR'DA BİR EVDEN 25 DİNAMİT ÇIKTI
AVCILAR'DA BİR EVDEN 25 DİNAMİT...
Sağanak yağış İstanbul'da hayatı olumsuz etkiledi
Meteorolojiden önemli uyarı

Paket servis elemanı gibi davranıp, kadını gasp ettiler

ADANA'dan Antalya'ya tatile gelen 2'si suça sürüklenen çocuk 4 kişi, markete sipariş veren A.Ç.'nin evine paket servis elemanı gibi girip, 700 lirasını ve cep telefonunu gasp etti. Kadını bağlayıp kaçan şüpheliler, polisin operasyonuyla...

Paket servis elemanı gibi davranıp, kadını gasp ettiler
ADANA'dan Antalya'ya tatile gelen 2'si suça sürüklenen çocuk 4 kişi, markete sipariş veren A.Ç.'nin evine paket servis elemanı gibi girip, 700 lirasını ve cep telefonunu gasp etti. Kadını bağlayıp kaçan şüpheliler, polisin operasyonuyla yakalandı.
Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi'nde oturan A.Ç., geçen çarşamba saat 04.00 sıralarında aynı mahalledeki bir marketi telefonla arayarak içki ve sigara siparişi verdi. Siparişleri getiren market çalışanı, yanlışlıkla A.Ç.'nin dairesi yerine alt kattaki dairenin ziline bastı. Market çalışanı A.Ç.'nin siparişlerini getirdiğini belirtmesi üzerine kapıyı açan kişi ürünlerin kendisinin olduğunu belirterek teslim aldı. Daha sonra evdeki 4 kişi market çalışanı gibi A.Ç.'nin dairesinin zilini çalarak siparişlerinin geldiğini söyledi. Kapıyı açan A.Ç.'yi saçından sürükleyerek salondaki koltuğa oturtup bağlayan şüpheliler, tabanca ve bıçak göstererek korkuttu. Bir barda çalışan A.Ç.'ye ait 700 lira ve cep telefonunu gasp eden şüpheliler evden çıkıp, kaçtı.
TATİL İÇİN ANTALYA'YA GELMİŞLER
Kendi çabasıyla bağlarından kurtulan A.Ç, polisi arayarak yardım istedi. İhbar üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, bölgede çalışma başlattı. A.Ç. ve market çalışanlarının ifadesine başvuran polis, şüphelilerin Adana'dan tatile gelen ve alt kattaki daireyi kiralayan M.E., Ş.G. ile suça sürüklenen S.A. ve S.E. olduğunu tespit etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını da inceleyen polis, şüphelileri kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. 4 şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328

bursa escort bursa escort bayanlar bursa escort bayan gaziantep escort kayseri escort denizli escort istanbul escort bayanlar istanbul escort istanbul escort bayan izmir escort bayan izmir escort bayanlar